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iLabs

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775-22-99

Минск | с 9:00 до 21:00

Ремонт iPhone от 15 минут. Любого.

Более 80% телефонов ремонтируются в день обращения.

Выезд и доставка

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Подарки

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Гарантия 6 мес.

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Рассчитайте стоимость ремонта

Бесплатная

диагностика

Выезд

и доставка

Гарантия

6 месяцев

Подменный

телефон

Срочный

ремонт

Подарки

на выбор

Что случилось с вашим Xiaomi?

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    У меня другая проблема...

Рассчитайте стоимость ремонта

Заполните форму чтобы узнать стоимость и сроки ремонта

Выполните 3 простых шага

И мы сообщим стоимость и сроки ремонта

в течение 30 минут.

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Отправка формы…

На сервере произошла ошибка.

Форма получена.

Расчет несет справочный характер и ни к чему Вас не обязывает.

Защитное стекло с доставкой и установкой

Дополнительная услуга

Низкие цены

Цены ниже рыночных в среднем на 5-10 рублей

Бесплатная доставка и установка

Не нужно никуда ехать, мы приедем к Вам сами

Сроки день в день

Приедем и установим стекло в день обращения при заказе до 16:00

3D

5D

20 руб.

30 руб.

2D

10 руб.

Подробнее

Новая услуга!

Выберите подарок от iLabs

Что можно получить кроме отремонтированного телефона

Один клиент при одном ремонте может выбрать только один бонус.

Нет времени везти телефон в сервис?

Не беда, закажите бесплатный выезд и доставку!

Выезд и доставка

Если стоимость ремонта от 90 рублей и выше, услуга оказывается бесплатно, если стоимость ниже, выезд и доставка обойдется всего в 5 рублей в одну сторону.

Как происходит ремонт

Всё очень просто:

  • забираем телефон;
  • ремонтируем;
  • доставляем куда скажете.

Отправка формы…

На сервере произошла ошибка.

Форма получена.

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Мы сообщим стоимость, сроки ремонта и отправим курьера на указанный адрес.

Выполните 4 простых шага

iLabs это...

Пару слов о нас

Выезд и доставка

Приедем в любую точку Минска, заберем телефон, отремонтируем и привезем обратно.

Вызвать курьера

Подменный телефон

Нельзя ни на минуту оставаться без связи? Нет проблем,на время ремонта выдадим бесплатно подменный телефон.

Подарки каждому клиенту

В зависимости от суммы ремонта Вы сможете выбрать для себя гарантированный подарок.

Выбрать подарок

Оригинальные запчасти

Не экономим на запчастях, устанавливаем только оригиналы или лучшие аналоги.

Бесплатная диагностика

Срочный ремонт от 15 минут

Честная гарантия 6 месяцев

Наличный и безналичный расчет

Независимо от того, где Вы будете ремонтировать телефон, диагностика остаётся бесплатной.

Телефон сломался в тот момент, когда нужен как воздух? Просто запишитесь на ремонт и телефон будет готов в течение часа. Никакой доплаты за срочность у нас нет.

На все виды работ и установленные запчасти мы даём официальную гарантию 6 месяцев.

Работаем как физическими так и с юридическими лицами.

Записаться на ремонт

Записаться на ремонт

Часто задаваемые вопросы

Топ-10 популярных вопросов

iLabs

  • 1. Как быстро отремонтируете?

    По предварительной записи ремонт обычно занимает не более часа, за исключением сложных ремонтов, сроки которых могут затягиваться до нескольких дней. Никакой доплаты за срочность нет.

    Записаться на ремонт

  • 2. Вы даёте гарантию?

    Да, мы даём официальную гарантию 6 месяцев на все виды работ и на установленные запчасти. Наши клиенты могут быть спокойны.

  • 3. Сколько стоит диагностика?

    Диагностика в нашем сервисном центре абсолютно бесплатная, даже если Вы передумаете ремонтировать телефон или решите выполнить ремонт в другом месте.

  • 4. Цена не увеличится?

    Мы работаем честно, поэтому стоимость ремонта остаётся неизменной, за исключением случаев, когда в процессе диагностики выявляются новые дефекты, о которых мы обязательно Вас уведомим и будем исправлять только после Вашего согласия.

  • 5. Информация в телефоне останется?

    При ремонте телефона все данные останутся нетронутыми, за них можно не переживать. Если потребуется сделать полный сброс или прошивку телефона, мы Вас уведомим, и, при необходимости, сделаем резервную копию памяти телефона.

  • 6. Запчасти оригинальные

    В ремонте мы используем только оригинальные запчасти, или, при отсутствии оригиналов, аналоги самого высокого качества, характеристики которых максимально соответствуют оригиналу.

  • 7. Можно оставить телефон в 1 день а забрать через неделю?

    Отремонтированный телефон можно забрать как сразу после ремонта, так и в любое другое удобное время (через день, неделю и т. д.). За хранение телефона платить ничего не нужно.

  • 8. Сколько стоит выезд?

    Выезд и доставка устройства абсолютно бесплатна при сумме ремонта от 90 рублей. Если сумма ремонта ниже, стоимость услуги составит всего 5 рублей.

  • 9. Можно оплатить картой?

    Оплатить ремонт можно как наличными, так и банковской картой. Если в работе терминала будут сбои, менеджер Вас заранее предупредит.

  • 10. Может ли забрать телефон другой человек?

    Если не получается забрать телефон лично, за Вас это могут сделать родственники/друзья/знакомые. Просто предупредите нас об этом по телефону и передайте им приёмную квитанцию.

Отзывы

Что говорят о нас клиенты

Дмитрий Жолтко

Очень приятный сервис, все сделали быстро...

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Настя Богданова

Отличное место! Персонал безумно приятный...

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Матвей Яцевич

У меня не работала зарядка на телефоне и в тот же день...

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Евгения Ляшкевич

Ребята, спасибо вам большое! Никогда не думала...

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Екатерина Кацуба

Спасибо большое работникам фирмы. Обращалась...

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Александр Чеславович

Все на высшем уровне,как и должно быть в сфере...

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Приезжайте к нам в офис:

Пока мастер будет ремонтировать

телефон, мы угостим Ваc вкусным чаем!

Понедельник - пятница:

Суббота:

Воскресенье:

Минск, пр-т. Независимости 48

(1 минута от метро. Пл. Я. Коласа)

с 09:00 до 21:00.

с 10:00 до 19:00.

с 10:00 до 19:00.

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